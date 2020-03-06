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Общественное мнение
Криминал
10 марта 2020, 14:18

В центре Полтавы отец жестоко избил приемную дочь

Сотрудники полиции Полтавы обнаружили в социальной сети фрагмент видеозаписи, где взрослый мужчина жестоко обращается с несовершеннолетней девушкой.

С видео было понятно, что применение силы к ребенку происходило возле одного из парков в центральной части города, сообщает пресс-служба облглавка.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 125 Уголовного кодекса Украины.

При проведении оперативно-розыскных следственных действий лица установлены. С целью защиты ребенка от насилия его поместили в детский реабилитационный центр. Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания девушки в этой семье.

По данным местных СМИ, избили 14-летнюю девушку, которая периодически убегать из приемной семьи.

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