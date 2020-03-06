В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного мужчину

10 марта 2020, 14:41

В Черновцах госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

«Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай Covid-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания», – говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в ОГА, с подозрением на коронавирус, в больнице сейчас находится 3 человека.

Напомним, 3 марта в Украине зарегистрирован первый случай заболевания Covid-19, вызванный новым коронавирусом. Заболевание обнаружено у мужчины, который в феврале совершил поездку в Италию. Жену больного отправили в обсервацию по требованию ее соседей.