Коронавирус нашли во всех странах ЕС

10 марта 2020, 10:29

На Кипре в понедельник, 9 марта, были обнаружены два первых случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Константинос Иоанну, сообщает Украинская правда со ссылкой на Cyprus News Agency

Вирус обнаружили у двух киприотов – одному из них 25 лет, а второму 64, последний является сотрудником государственной больницы в Никосии.

По словам министра, 25-летний парень вернулся из Милана 26 февраля и был осмотрен медсестрой в аэропорту. Затем он находился в самоизоляции.

По данным Всемирной организации здравохранения по состоянию на 8 марта, коронавирус COVID-2019 был зафиксирован в 26 странах Европейского Союза, единственной страной без инфицированных оставался Кипр.