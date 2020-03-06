До зведеного бюджету платники Луганщини перерахували майже 944 млн грн податків і зборів

10 марта 2020, 11:32

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні-лютому 2020 року платники Луганщини сплатили до зведеного бюджету 943,9 млн гривень. Це на 46,6 млн грн більше, ніж у січні-лютому 2019 року.

Зокрема, до державної скарбниці надійшло 404,2 млн гривень. У порівнянні з показниками за минулий рік надходження зросли на 3,1 млн гривень.

У розрізі основних платежів до державного бюджету надійшло 127,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб; 182,9 млн грн податку на додану вартість; 10,3 млн грн податку на прибуток підприємств; 3,7 млн грн акцизного податку.

Крім того, від платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування регіону надійшло 502,3 млн гривень.