В «ДНР» заподозрили первый случай коронавируса

10 марта 2020, 12:49

На оккупированной территории Донецкой области госпитализирована женщина с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщается на сайте «минздрава ДНР».

6 марта при прохождении первичного контроля в международном терминале аэропорта Шереметьево у прибывшей из Китая женщины отсутствовали признаки заболевания COVID-19, тест был отрицательный.

При прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска «Новошахтинск» 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. С учетом эпидемического анамнеза данный случай определен как подозрительный на коронавирус, пациентка подлежала госпитализации с целью установления диагноза. На данный момент она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении, на утро 10 марта у нее отмечена температура 37,2, никаких других признаков коронавирусной инфекции не наблюдается.

За всеми лицами, контактировавшими с этой пациенткой, установлено медицинское наблюдение.