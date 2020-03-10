В Киев поступили экспресс-тесты на коронавирус

11 марта 2020, 10:00

В Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Виталий Кличко.

«Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5000. Тест-системы распространят по 7 определенных базовых больницах для приема больных с подозрением на коронавирус», – написал он.

По словам мэра, оборудование же для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в столицу до конца этой недели. «Мы установим его в аэропорту им. Сикорского и «Борисполе». Киев принимает все возможные превентивные меры для предотвращения возможного распространения вируса Covid-19», – подчеркнул Кличко.

Напомним, в семи столичных больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус Covid-19.

С начала недели в столичных школах и детских садах начали измерять температуру ученикам и воспитанникам.