Митрополит Антоний рассказал, что не стоит откладывать на потом

11 марта 2020, 15:07

Разговор с Богом не стоит откладывать на потом, или избегать его под предлогом более важных дел.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Какова цель нашей жизни? Увидеть Бога. Как можно увидеть Бога? Кратчайший путь – поверить Его словам. Безоговорочно. Без доказательств, не видя еще Его и не чувствуя. Только волевым решением – Он есть. Я верю. И все.

Но, быть может, это удел избранных, спросите вы. Избранным может стать каждый. Для этого следует опустошиться от земного и наполниться Небесным, обрести евангельское зрение. Такой переворот, безусловно, не происходит быстро и безболезненно, на него может уйти вся жизнь. Но если есть стремление к этому, он непременно наступит», - сказал митрополит Антоний.

Владыка рассказал о важном перелом в жизни верующего.

«После встречи с Богом по одному волевому выбору произойдет кардинальный перелом в жизни – и откроется Всевышний в необходимой полноте и величии, Он будет везде, весь мир будет Им наполнен, вся наша дальнейшая жизнь, и не только земная.

Так видели святые, пытающиеся уловить Его Сущность и передать словами молитв и песнопений. Восхваление Бога становится естественным состоянием верующей души, она понимает и чувствует, что каждый шаг и миг проникнуты Его волей, милостью, любовью, красотой, как же возможно не благодарить постоянно Создателя, не славить Творца, не восхвалять Утешителя!

Мир – Его глаза, и в них отражается Небо. Мы можем увидеть его, если станем как дети. Детским взором лучше различимо все Божественное, нежели взрослым, ребенок смотрит на мир без искажений и преломлений, видит его в первозданном, гармоничном виде», - отметил он.

Архиерей процитировал Евангелие: «Истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

«Данные слова Господа обращены к каждому из нас. Для исполнения данного завета нужно оставить себя и свои страхи в стороне, взять в руки Божьи скрижали, облечься в Его мудрость и следовать за Ним, чтобы однажды увидеть Небесный Иерусалим, где «улица города – чистое золото, как прозрачное стекло… Город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец… Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет». Город счастья. Город бесконечного рассвета и радости. Город утешительных встреч, где нет больше расставаний.

Путь в Город счастья начинается с сегодняшнего разговора с Богом, который не откладывают на потом, его не избегают под предлогом более важных дел. Только здесь и сейчас. Навеки.

Вся наша жизнь – это долгая служба, где мы все стоим в трепетном ожидании ее продолжения в вечности», - подытожил управделами УПЦ.