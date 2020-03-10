На Луганщине в Лисичанске успешно работает региональное представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. О том, кто и с какими проблемами приходит в офис омбудсмена - смотрите в нашем сюжете
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11 марта 2020, 15:48
В Лисичанске успешно работает региональное представительство Уполномоченного ВР по правам человека
На Луганщине в Лисичанске успешно работает региональное представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. О том, кто и с какими проблемами приходит в офис омбудсмена - смотрите в нашем сюжете
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