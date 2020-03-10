Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
11 марта 2020, 15:48

В Лисичанске успешно работает региональное представительство Уполномоченного ВР по правам человека

На Луганщине в Лисичанске успешно работает региональное представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. О том, кто и с какими проблемами приходит в офис омбудсмена - смотрите в нашем сюжете

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: