Зеленский назначил нового главу Сумской ОГА

11 марта 2020, 16:58

Президент Владимир Зеленский назначил Романа Грищенко председателем Сумской областной государственной администрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно декларации Грищенко за прошлый год, предыдущее место его работы – военная прокуратура Харьковского гарнизона. До назначения на Харьковщине он работал военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры работает более 15 лет. Выпускник Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Женат, воспитывает сына и дочь.

Грищенко задекларировал служебную квартиру в Харькове площадью 82,2 кв.м., 10 соток земли в Николаевской области, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска (в собственности отца) и более 673 тыс. грн. дохода по основному месту работы. Кроме того, в декларации значится 970 тыс. грн. и 28 тыс. долларов наличности. Доходов жены в декларации не указаны.

29 января 2020 года Кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком утвердил Романа Грищенко в должности губернатора Сумской области