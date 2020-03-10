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Общественное мнение
Власть
11 марта 2020, 16:58

Зеленский назначил нового главу Сумской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Романа Грищенко председателем Сумской областной государственной администрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно декларации Грищенко за прошлый год, предыдущее место его работы – военная прокуратура Харьковского гарнизона. До назначения на Харьковщине он работал военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры работает более 15 лет. Выпускник Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Женат, воспитывает сына и дочь.

Грищенко задекларировал служебную квартиру в Харькове площадью 82,2 кв.м., 10 соток земли в Николаевской области, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска (в собственности отца) и более 673 тыс. грн. дохода по основному месту работы. Кроме того, в декларации значится 970 тыс. грн. и 28 тыс. долларов наличности. Доходов жены в декларации не указаны.

29 января 2020 года Кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком утвердил Романа Грищенко в должности губернатора Сумской области

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