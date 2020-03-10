В Запорожье подозревают коронавирус у вернувшейся из Италии украинки

11 марта 2020, 17:23

В Запорожской области с подозрением на коронавирус госпитализировали прибывшую из Италии женщину, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.

«В пункт здравоохранения вокзала станции «Запорожье-1» за медицинской помощью по поводу тяжелого течения острой респираторной инфекции 9 марта обратилась женщина, которая прибыла из Италии. Контакты с больными коронавирусной инфекции в Италии женщина отрицает», - говорится в сообщении.

Как рассказали в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава Украины, учитывая пребывание женщины в Италии в течение последних 14 дней до заболевания и тяжесть течения болезни, она была в этот же день госпитализирована в боксированное отделение областной инфекционной клинической больницы.

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, до получения результатов исследования материала от больного коронавирус, такой случай считается подозрительным инфицированием коронавируса.

С целью установления возбудителя заболевания материал от больного исследован в вирусологической лаборатории областного лабораторного центра МЗ Украины на грипп, парагрипп. По результатам получены отрицательные результаты исследования. Для дальнейшего изучения материал, в том числе для исследования на новый коронавирус, отправлен в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья.

Противоэпидемические мероприятия по месту выявления больной проведены в полном объеме. За лицами, которые имели с женщиной контакт, установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней с момента контакта. В помещениях, где находилась больная, проведенные дезинфекционные мероприятия. Медицинские работники работали с использованием средств индивидуальной защиты.

Результаты анализов будут известны через несколько дней.