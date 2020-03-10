Оккупанты нагрянули с обысками в дома крымских татар, есть задержанные

11 марта 2020, 10:48

Утром 11 марта российские силовики провели обыски в нескольких домах крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на активистов организации «Крымская солидарность».

По данным активистов, всего обыски проходят по шести адресам. В частности, в доме историка Сеитумера Сейтумерова, Шукри Сейтумерова, стримеров «Крымской солидарности» Амета Сулейманова и Сейдамета Мустафаева, у Рустема Сейтмеметова, Айдера Сулейманова.

Как сообщают в «Крымской солидарности», Амета Сулейманова российские силовики задерживали за съемку на телефон возле дома другого активиста «Крымской солидарности» Сейрана Салиева, у которого тогда тоже проходил обыск. Мужчина имеет ряд заболеваний, связанных с сердцем.

Согласно опубликованному активистами видео, возле одного из домов находятся сотрудники российского ОМОНа, которые отказываются, что- либо комментировать.

Активисты объединения «Крымская солидарность» сообщают, что в ходе обысков «изымают телефоны и подбрасывают литературу».

«Амета Сулейманова увезли на обыск в магазин, где он работает менеджером в магазине мобильной связи, протокол обыска он не подписал. У Амета и его брата – Айдера Сулейманова изъяли телефоны, подбросили литературу. Подкинули 2 новые книги, аккуратно завернутые в обложки, на стол, где дети делали школьные уроки», – цитируют активисты супругу Сулейманова.

Сообщается также, что его жена находится на 8 месяце беременности и к ней допускают родственников, российские силовики также не разрешили забрать из дома троих малолетних детей.

Силовые российские ведомства официально до сих пор не комментируют проводимые 11 марта в Бахчисарае и Бахчисарайском районе обыски, а также их причину.

Крымская правозащитница Лутфие Зудиева сообщила, что во вторник, 11 марта, в домах крымских татар начался ряд следственных мероприятий, инициированных сотрудниками ФСБ России. На данный момент, семь обысков завершились. По факту обысков задержаны пятеро человек: Энвер Мустафаев, Сейтумер Сейтумеров (историк – КР), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ.

По ее информации, всем задержанным инкриминируется статья 205.5 уголовного кодекса России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

«Всем уже задержанным вменяются 205.5 статьи. Еще продолжается обыск в магазине, где работает Амет Сулейманов. Получается, что сегодня обыски идут у родственников активистов и самих активистов: Амет и Айдер Сулеймановы – родные братья, один из которых уже задержан. Также задержаны два родных брата: Осман Сейтумеров и Сейтумер Сейтумеров, а обыск у Шукри Сейтумерова и его отца только что завершился, его не задержали», – рассказала правозащитница.

По словам Зудиевой, среди задержанных есть один гражданский журналист инициативы «Крымская солидарность» – Амет Сулейманов. Помимо этого, проведен обыск в доме гражданского журналиста Сейдамета Мустафаева.

«Самого Сейдамета не было дома, сейчас арестован его отец Энвер Мустафаев. Что касается следственных мероприятий у журналиста телеканала «ATR», Сейтумера Сейтумерова, он был вынужден покинуть полуостров из-за репрессий. Во время обыска в доме присутствовала только его пожилая мать», – добавила Зудиева.