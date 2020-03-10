Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки

11 марта 2020, 12:01

Российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах населенного пункта Марьинка, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Слишком громкий режим «тишины» устроили российско-оккупационные войска мирным жителям Марьинки в Донецкой области - персоналу и воспитанникам общеобразовательной школы № 2 этого города. Представители вооруженных формирований РФ, пренебрегая принятыми в цивилизованном мире нормами гуманитарного права, обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах населенного пункта Марьинка», – говорится в сообщении.

Как выяснили офицеры одной из групп гражданско-военного сотрудничества из состава Объединенных сил, в районе обстрела также находилась указанная школа. «В смертельной опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок и дети младших классов, которые остались в группе продленного дня. Персонал учебного заведения оперативно эвакуировал юных жителей Донбасса в бомбоубежище этой же школы», – подчеркнули в штабе.

Отмечается, что по завершению обстрела сотрудники Национальной полиции вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам. К счастью, погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет.

«Командование операции Объединенных сил уже не надеется на проявление любых человечных качеств со стороны оккупантов, однако подчеркивает, что Вооруженные силы Украины будут открывать огонь по противнику в случае, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителей», – сказано в сообщении.