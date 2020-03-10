Кабмин ввел в Украине трехнедельный карантин

11 марта 2020, 13:35

Кабинет Министров в связи с распространением коронавируса ввел в Украине карантин.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от «Европейской солидарности» Виктори Сюмар.

По ее словам, карантин введен на три недели, до 3 апреля.

Сюмар сообщила, что карантин предусматривает:

- закрытие учебных заведений;

- запрещение массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (которые могут без зрителей происходить, и культурных мероприятий);

- закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Также, по ее информации, будет закрыта большая часть КПП. «Из 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина», – подчеркнула Сюмар.

«Правительство выделило также 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний. На наш вопрос о наличии масок, министр здравоохранения сказал, со есть в наличии 15 млн штук. Осталось понять где они есть», – подытожила нардеп.

Напомним, с 12 марта в столице вводят план противоэпидемических мероприятий и ограничений из-за угрозы распространения коронавируса, которые будут действовать предварительно до конца марта.