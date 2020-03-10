Представитель Кабмина в Раде подала в отставку

11 марта 2020, 13:49

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Елена Шуляк подала в отставку с должности представителя Кабинета Министров в Верховной Раде.

Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Я оставляю пост представителя Кабмина в Верховной Раде. В течение последних месяцев я тесно сотрудничала с правительством Гончарука и честно поддерживала их инициативы, потому что знаю: у них большое будущее. Борьба с коррупцией, диджитализация, большая приватизация, большое строительство и т. п. - программы, которые навсегда будут ассоциироваться с правительством Гончарука, поскольку скоро принесут Украине много позитива», - написала Шуляк.

Депутат добавила, что ей трудно переключиться на другие правительственные программы и идеи. «Быстро переобуваться» не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад, другие правительственные программы и идеи. И дело не в том, что новый Кабмин хуже, чем прошлый. Новому правительству нужен коммуникативщик, который быстро и качественно вникнет в ходе всех дел», – подчеркнула Шуляк.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты поддержали представление об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины.

Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьер-министра Украины - министра развития громад и территорий Украины.

Также парламент утвердил состав нового Кабинета Министров.

Генерал-лейтенанта Андрея Тарана назначили министром обороны.

Дмитрия Кулебу назначили министром иностранных дел Украины.

Шмигаль заявил о четырех вакансиях министров в новом правительстве и анонсировал расширение правительства по двум направлениям.