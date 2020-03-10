Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика
11 марта 2020, 14:44

Кабмин запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения

Кабинет Министр принял решение до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, сообщили в пресс-службе КМУ.

Также правительством принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня решено запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: