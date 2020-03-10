Кабмин запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения

11 марта 2020, 14:44

Кабинет Министр принял решение до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, сообщили в пресс-службе КМУ.

Также правительством принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня решено запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.