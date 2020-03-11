12 марта 2020, 09:00 ВОЗ объявила пандемию в связи с коронавирусом Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19. Об этом сообщается в Twitter организации. «Мы пришли к выводу, что Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию», - сказал директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус. Пандемия – эпидемия, характеризующаяся наибольшим распространением инфекционного заболевания на территории всей страны и соседних государств, многих стран мира, континентах. Характеризуется отсутствием коллективного иммунитета у человечества, и, как правило, эффективных средств профилактики (вакцины) и лечения. Твитнуть Загрузка... Загрузка...