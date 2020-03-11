ВОЗ объявила пандемию в связи с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
Об этом сообщается в Twitter организации.
«Мы пришли к выводу, что Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию», - сказал директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.
Пандемия – эпидемия, характеризующаяся наибольшим распространением инфекционного заболевания на территории всей страны и соседних государств, многих стран мира, континентах.
Характеризуется отсутствием коллективного иммунитета у человечества, и, как правило, эффективных средств профилактики (вакцины) и лечения.