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Общественное мнение
Общество
12 марта 2020, 09:00

ВОЗ объявила пандемию в связи с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Об этом сообщается в Twitter организации.

«Мы пришли к выводу, что Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию», - сказал директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

Пандемия – эпидемия, характеризующаяся наибольшим распространением инфекционного заболевания на территории всей страны и соседних государств, многих стран мира, континентах.

Характеризуется отсутствием коллективного иммунитета у человечества, и, как правило, эффективных средств профилактики (вакцины) и лечения.

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