Как выбрать шкаф в спальню

12 марта 2020, 13:37

Шкафы для одежды являются вторым по важности предметом мебели в спальне после кровати, поэтому важно не торопиться с поиском подходящего гардероба, который соответствовал бы вашим потребностям.

Есть много вариантов, чтобы обеспечить оптимальное хранение в спальне. Отдельно стоящие шкафы универсальны и придают спальне ощущение расслабленности, а встроенные шкафы, например, шкаф купе с полкой под телевизор, можно эргономично использовать при неудобной планировке. Также мы познакомим вас с планкой - нестандартным решением по хранению одежды. Ознакомьтесь с нашими предложениями, чтобы понять особенности разных шкафов.

Зеркальные трехдверные шкафы

Зеркальные шкафы - идеальное решение, чтобы приблизить спальню к гардеробной. Размер таких шкафов, как правило, большой, чтобы обеспечить достаточное пространство для хранения одежды. Зеркало в полный рост также делает его очень практичным, так как вам не нужно оставлять дополнительное пространство на стене, чтобы повесить его.

Преимущества и недостатки отдельных шкафов

Большим плюсом отдельных шкафов является их относительно недорогая цена. Такие шкафы можно заказать по индивидуальным размерам или по предложениям в каталогах магазинов. Их легко собирать и разбирать, поэтому при переезде вы сможете забрать их собой в новое жилье.

Из минусов: на неровной поверхности, если такие шкафы не нагружены одеждой, то могут при неаккуратном обращении опрокинуться.

Встроенные шкафы

Нельзя отрицать, что великолепные встроенные шкафы - это мечта каждого, хотя они дороже остальных типов. У вас есть возможность конструировать их именно так, как вы хотите, выбирая внутреннюю фурнитуру, чтобы она наилучшим образом соответствовала вашим желаниям по хранению одежды. Внутри встроенного шкафа можно сделать отдел для телевизора или для аквариума, сэкономив пространство под эти предметы в комнате.

Такие шкафы покупаются под заказ с созданием индивидуального проекта по размерам вашей комнаты.

Преимущества и недостатки встроенных шкафов

Основным плюсом встроенного решения является то, что такой шкаф максимально подойдет под любой тип спальни. Проекты разрабатываются индивидуально по размерам комнаты (ширина, высота, а также с учетом того, что можно вместить внутрь шкафа). Их можно использовать как в больших комнатах, так и в маленьких, и при этом они будут органично смотреться.

Главным и единственным минусом такого типа шкафа является его цена, он стоит намного дороже обычных шкафов.

Подвесные планки открытого типа

Кто сказал, что гардероб должен быть громоздким? Это современная альтернатива большому шкафу тоже может хранить обувь, вещи и даже мини-ящики. Такое решение предназначено не для всех, но оно идеально подходит для тех, кто хочет похвастаться своим дизайнерским вкусом.

Недостатком является то, что все должно быть аккуратно, идеально выглажено и сложено. Планка предполагает размещение одежды на вешалки, полки для обуви, одежды и для декоративных ящиков для хранения. Используйте ящики, чтобы скрыть те вещи, которые не должны быть на виду, например, нижнее белье.

В конце дадим вам несколько дополнительных советов по выбору шкафа:

1. Если в спальне плохое освещение, выбирайте шкаф светлых тонов. Разместите его в темном углу, а не у окна.

2. Если в спальне достаточно освещения, не покупайте шкаф с многочисленными светоотражающими элементами.

3. Шкаф должен соответствовать размеру комнаты. Большой шкаф в маленькой спальне будет смотреться не уютно.

Еще раз напомним, что шкаф - это важная составляющая любой комнаты. Поэтому выбирая шкаф, учитывайте его размеры, цвет, функциональность и фурнитуру.