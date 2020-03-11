Данилов осудил нападение на Сивохо, но отметил, что тот не представляет позицию СНБО

12 марта 2020, 15:52

Нападение на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо недопустимо, но он никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам. Об этом заявил секретарь Совета Алексей Данилов.

«Применение физической силы, обиды починаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми!» - написал он в Facebook.

«Также в очередной раз хочу подчеркнуть, что Сивохо является одним из моих 11 внештатных советников на общественных началах, и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам – будь то ситуация на временно оккупированных территориях, будь то вопросы реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любых других.

Данилов отметил, что каждый из его 11 внештатных советников имеет свою собственную позицию.

«И поэтому совершенно рабочая ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию», - резюмировал он.

Напомним, ранее сегодня заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо заявил, что неизвестные сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства. Полиция Киева начала уголовное производство, задержаны 15 человек.