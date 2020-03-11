В ЕС раскритиковали «одностороннее решение» США о запрете поездок из Европы

12 марта 2020, 16:44

Европейский Союз не одобряет тот факт, что решение Вашингтона о введении запрета на поездки из Европы в Соединенные Штаты было принято в одностороннем порядке и без консультаций.

Об этом говорится в заявлении президентов Европейского совета и Европейской комиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Лаен, обнародованном 12 марта, пишет Радио Свобода.

«Коронавирус – это глобальный кризис, который не ограничивается каким-либо континентом и требует скорее сотрудничества, чем единоличных действий... Европейский союз принимает решительные меры для ограничения распространения вируса», - говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении объявил, что Соединенные Штаты прекратят «все поездки» из Европы в США на 30 дней в попытках остановить распространение глобальной пандемии коронавируса.

Выступая из Овального кабинета Белого дома 11 марта, Трамп сказал, что прекращение путешествий набирает силу 13 марта, и добавил, что ограничения не распространяются на проверенных на наличие заболевания COVID-19 граждан США и Великобритании.

Трамп не уточнил список стран, которых касаются ограничения, однако в заявлении, опубликованном впоследствии Белым домом, говорится, что запрет касается 26 стран Европы, объединенных в «шенгенскую зону».

Трамп заявил также, что США «ограничат и приостановят въезд» людей, которые «физически присутствовали в Шенгенской зоне в течение 14 дней» до момента въезда или попытки въехать в США. Кроме граждан США, ограничения не касаются постоянных законных жителей США или их семей, возвращающихся из Европы.

Трамп утверждает, что в Европе больше случаев COVID-19 из-за того, что европейские правительства не приняли мер, которые, по его словам, приняли в Вашингтоне, включая остановку поездок из Китая.