Кабмин: На украинской границе пока открыты все пункты пропуска

12 марта 2020, 17:52

Сейчас в Украине все пункты пропуска через украинскую границу работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

«Во исполнение решения внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 марта, в ближайшее время Кабинет Министров Украины ограничит количество действующих пунктов пропуска. Сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля. Официальная информация будет опубликована на правительственном портале», – говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, что к закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточняется.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели. Власти намерены закрыть большинство пунктов пропуска на границе и отменить авиарейсы из Италии.