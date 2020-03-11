Бажаєш стати підприємцем: куди звернутися?

12 марта 2020, 09:55

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. Для державної реєстрації фізичної особи підприємця необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг виконавчих комітетів міських рад та районних державних адміністрацій (далі - ЦНАП) особисто або через уповноважену особу.

Необхідні документи також можна надіслати поштою з описом вкладення. У цьому випадку справжність підпису засвідчується нотаріально.

Якщо документи подаються особисто у паперовій формі, заявник пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. Якщо документи подаються представником, додатково подається примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).

Крім того, на сьогодні реалізована можливість реєстрації ФОП через реєстраційний портал Міністерства юстиції України. Дотримуючись зазначених там інструкцій, можна стати підприємцем, не виходячи з будинку. Скористатись такою послугою можна за умови підписання заяви за допомогою засобів електронної ідентифікації.

Для державної реєстрації підприємця громадянину необхідно подати наступні документи:

- заяву про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця форми 10;

- паспорт, ідентифікаційний код;

- у разі обрання спрощеної системи оподаткування, одночасно з заявою про державну реєстрацію можна подати Заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, затверджену наказом МФУ №308 від 16.07.2019;

- у разі добровільної реєстрації платником ПДВ, одночасно з заявою про держреєстрацію можна подати Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість (форма №1-ПДВ), затверджену наказом МФУ №1125 від 21.12.2016;

- у разі державної реєстрації фізособи, яка самостійно або з членами сім’ї створює сімейне фермерське господарства, - договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства;

- для фізичної особи, яка досягла 16-річчя і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності, - нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів), піклувальника чи органу опіки або піклування.