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Общественное мнение
Происшествия
12 марта 2020, 10:18

Неизвестные сожгли авто главы Госэкоинспекции

И.о председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов сообщил, что неизвестные подожгли его авто.

«Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией», - написал он в Facebook.

«Видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ. Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных «активистов», вроде Татьяны Лампики, то теперь перешли уже к методам откровенного террора», - добавил Фирсов.

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