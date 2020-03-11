Неизвестные сожгли авто главы Госэкоинспекции

12 марта 2020, 10:18

И.о председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов сообщил, что неизвестные подожгли его авто.

«Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией», - написал он в Facebook.

«Видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ. Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных «активистов», вроде Татьяны Лампики, то теперь перешли уже к методам откровенного террора», - добавил Фирсов.