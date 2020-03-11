Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
12 марта 2020, 11:14

Актер Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сообщили, что заразились новым коронавирусом во время работы в Австралии.

Об этом Том Хэнкс написал в Facebook.

По словам актера, они с женой почувствовали себя нехорошо, поэтому прошли тестирование на коронавирус, которое дало положительный результат.

«Что делать дальше? Медработники дали указания, как следует поступать. Нас будут проверять, за нами будут наблюдать и нас изолируют на столько, сколько этого требуют правила общественной безопасности и здравоохранения», — написал Хэнкс.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: