В Станице Луганской заработает мобильный сервисный центр МВД

12 марта 2020, 11:17

Cегодня,12 марта, в Станице Луганской будет работать мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба Регионального сервисного центра МВД в Луганской области.

Уточняется, что работники мобильного СЦ МВД проведут прием граждан 12 марта с 11:00 до 16:00 в Станице Луганской.

Отмечается, что благодаря МCЦ МВД жители имеют возможность получить следующие услуги:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

С вопросами можно обратиться в Региональный сервисный центр МВД в Луганской области по телефону: (06452) 4-50-55.