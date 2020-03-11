В Станице Луганской заработает мобильный сервисный центр МВД

Cегодня,12 марта, в Станице Луганской будет работать мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба Регионального сервисного центра МВД в Луганской области.
Уточняется, что работники мобильного СЦ МВД проведут прием граждан 12 марта с 11:00 до 16:00 в Станице Луганской.
Отмечается, что благодаря МCЦ МВД жители имеют возможность получить следующие услуги:
регистрация и перерегистрация транспортных средств;
замена водительского удостоверения;
выдача международного водительского удостоверения;
прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.
С вопросами можно обратиться в Региональный сервисный центр МВД в Луганской области по телефону: (06452) 4-50-55.