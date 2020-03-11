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Общественное мнение
Общество / Региональные
12 марта 2020, 11:17

В Станице Луганской заработает мобильный сервисный центр МВД

Cегодня,12 марта, в Станице Луганской будет работать мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба Регионального сервисного центра МВД в Луганской области.

Уточняется, что работники мобильного СЦ МВД проведут прием граждан 12 марта с 11:00 до 16:00 в Станице Луганской.

Отмечается, что благодаря МCЦ МВД жители имеют возможность получить следующие услуги:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;
замена водительского удостоверения;
выдача международного водительского удостоверения;
прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.
С вопросами можно обратиться в Региональный сервисный центр МВД в Луганской области по телефону: (06452) 4-50-55.

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