12 марта 2020, 11:44

Сегодня, 11 марта, при пересечении линии разграничения на КПВВ "Майорское" умерла пожилая женщина. Об этом сообщил представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на своей странице в Фейсбуке.

"Мне сообщили, что в 16:05 на КПВВ «Майорское» умерла женщина 1953 г.р., гражданка Украины", - написал он.

По данным Лисянского, в 15:30 женщине стало плохо во время перехода КПВВ, она потеряла сознание. Медики из бригады скорой помощи пытались ей помочь и проводили реанимационные действия, но спасти женщину не удалось.