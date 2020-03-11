Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия / Региональные
12 марта 2020, 11:44

На КПВВ "Майорское" умерла пожилая женщина

Сегодня, 11 марта, при пересечении линии разграничения на КПВВ "Майорское" умерла пожилая женщина. Об этом сообщил представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на своей странице в Фейсбуке.

"Мне сообщили, что в 16:05 на КПВВ «Майорское» умерла женщина 1953 г.р., гражданка Украины", - написал он.

По данным Лисянского, в 15:30 женщине стало плохо во время перехода КПВВ, она потеряла сознание. Медики из бригады скорой помощи пытались ей помочь и проводили реанимационные действия, но спасти женщину не удалось.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: