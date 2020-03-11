Вакарчук покинул пост главы партии «Голос»

12 марта 2020, 12:44

11 марта съезд «Голоса» выбрал новой руководительницей партии Киру Рудык вместо Святослава Вакарчука, сообщает пресс-служба политсилы.

«Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии, и в парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня на съезде партии «Голос» выбрали новую главу партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудык», - заявил Вакарчук.

Он заверил, что как лидер будет продолжать развивать партию.

«Моя миссия – и в дальнейшем приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением и создавать политическую конкуренцию всем тем, кто идет к власти без видения, без компетенций, без собственного видения. А также – бороться с теми, кто идет в политику только для собственного обогащения. Эта миссия политического провайдерства и является моим форматом в украинском политикуме», - отметил Вакарчук.