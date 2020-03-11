В РФ официально признали украинцев и белорусов «носителями русского языка»

12 марта 2020, 13:32

Российский Совет федерации принял закон, который признает украинцев и белорусов носителями русского языка без специальных собеседований.

Пока же иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, которое провела профильная комиссия. Такой статус дает право получить российское гражданство по упрощенной процедуре, пишет Радио Свобода.

Закон предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и Украины, которые свободно владеют русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка.

Также сенаторы одобрили закон, сокращающий с шести до трех месяцев единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

Теперь закон должен подписать президент России Владимир Путин.