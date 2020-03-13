Разумков ввел в Раде карантинные меры

13 марта 2020, 09:10

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-19, среди народных депутатов Украины, сотрудников Аппарата Верховной Рады, сообщили в пресс-службе ВР.

Согласно распоряжению до 3 апреля ограничивается допуск к административным зданиям и служебным помещениям Верховной Рады всех лиц, кроме народных депутатов Украины, сотрудников Аппарата Верховной Рады Украины, помощников-консультантов народных депутатов, которые работают по договору на постоянной основе.

Председателям комитетов ВР, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий ВР поручено проводить заседания этих органов парламента исключительно в административных зданиях ВР.

Устанавливается, что должностные лица, ученые, эксперты, специалисты-практики или представители общественности, приглашенные на заседание комитетов ВР, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий ВР, принимают участие в таких заседаниях в режиме видеоконференции, без непосредственного допуска в административные здания ВР.

Председателям комитетов ВР поручено организовать осуществление мероприятий по подготовке слушаний в комитетах с учетом этого распоряжения, а также в случае необходимости подготовить предложения по уточнению дат проведения парламентских слушаний в ВР.

Также поручается продолжить обработку письменных или электронных обращений граждан, приостановив на период до 3 апреля личный прием граждан народными депутатами Украины в административных зданиях Верховной Рады.

На период до 3 апреля отменены служебные командировки в пределах Украины должностных лиц ВР, Аппарата ВР, народных депутатов Украины и их помощников-консультантов.

На период установленного в Украине карантина запланированные международные контакты должностных лиц ВР, народных депутатов будут проводиться с помощью электронных средств коммуникации.

Народным депутатам рекомендовано ограничить количество публичных встреч с большим количеством граждан, а в случае необходимости проводить такие встречи при условии выполнения противоэпидемических мероприятий, предусмотренных законодательством Украины.

Присутствие в Верховной Раде по отдельной аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации будет позволено исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания ВР по улице Грушевского, 5.