Через КПВВ Донбасса будут пропускать только жителей подконтрольных территорий

13 марта 2020, 14:42

На время карантина через КПВВ Донбасса будут пропускать только граждан, которые имеют регистрацию и проживают на подконтрольной территории Украины.

На время карантина через КПВВ Донбасса будут пропускать только граждан, которые имеют регистрацию и проживают на подконтрольной территории Украины.

Такой порядок пропуска правительство решило рекомендовать для утверждения Совету национальной безопасности и обороны на выездном заседании Кабинета министров Украины передают «Донецкие новости».

Так, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что есть информация о случаях коронавируса на оккупированной территории, поэтому нужно усилить контроль за въезжающими через КПВВ.

«То есть, если гражданин Украины проживает в Горловке, на неподконтрольной территории, имеет там место регистрации, он не может быть пропущен на подконтрольную территорию Украины, пока действует карантин», – подчеркнул Аваков.

Также отмечается, что на всех пунктах пропуска через государственную границу будет полностью ограничен въезд в Украину для иностранцев. На Донбассе исключение сделают только для представителей международных миссий (Красного Креста, ОБСЕ, ООН), чтобы они имели возможность пересекать линию разграничения.