Северодончане требуют признать уличных котов частью экосистемы города

13 марта 2020, 14:55

Признать уличных котов частью экосистемы города Северодонецк, позволить им свободно жить в подвалах, чердаках и других местах их постоянного пребывания и уничтожать грызунов, просят жители города.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте Единой системы местных петиций.

Автор отмечает, что в последнее время в городе Северодонецк наблюдается ужасная тенденция к увеличению количества случаев замурования котов в подвальных помещениях жилых зданий и подчеркивает: с целью защиты животных от подобного жестокого обращения, необходимо признать уличных котов частью экосистемы города Северодонецк и запретить их беспричинный вылов и убийства.

"Взяв в качестве примера практику Львова, Полтавы, Харькова и других украинских городов, следует позволить котам свободно жить и передвигаться в подвалах, чердаках и других местах их постоянного пребывания, поскольку они выполняют крайне важную функцию естественной дератизации - уничтожение грызунов, которые являются розносчиками многих инфекций.

В то же время, следует уделить внимание вопросу их размножения, а именно проведению мероприятий по гуманной биостерилизации, вакцинации, регистрации и жилищ", - сказано в тексте петиции.

"С целью реализации данной петиции просим решением Северодонецкого городского совета признать котов частью экосистемы города Северодонецк. Внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты (решения, распоряжения сгс), которые будут регулировать вопрос признания котов частью экосистемы города и будут помогать в решении проблем, которые могут появляться при сосуществовании людей и котов", - поясняют авторы.

Подписать петицию можно по ссылке.