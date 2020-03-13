13 марта 2020, 15:23

В Бердянском порту не подтвердились подозрения на коронавирус у моряков на борту судна. Об этом сообщили представители Запорожской облгосадминистрации.

В пятницу, 13 марта, медики получили результаты тестов всех моряков. Ни один случай коронавируса не подтвердился.

"Экипаж был изолирован, а сегодня завершилось исследование материалов - вирусы не было обнаружено. Также… ежедневно проводятся оценка и опросы с целью выявления подозрительных случаев заболеваниями коронавируса", - говорится в сообщении.