СНБО рассматривает отмену верификации для пенсионеров с ОРДЛО

13 марта 2020, 16:20

На заседании Совета национальной безопасности и обороны в связи с карантином из-за коронавируса в Украине рассматривается вопрос отмены верификация для пенсионеров с оккупированного Донбасса. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РБК-Украина.

По его словам, по вопросам, связанными с поездками граждан Украины с оккупированных территорий, идет дискуссия.

"По вопросу верификации… в заседании СНБО объявлен перерыв. Этот вопрос будет рассматриваться во второй части. У нас очень жаркая дискуссия", - отметил Данилов.