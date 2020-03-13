Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
13 марта 2020, 16:20

СНБО рассматривает отмену верификации для пенсионеров с ОРДЛО

На заседании Совета национальной безопасности и обороны в связи с карантином из-за коронавируса в Украине рассматривается вопрос отмены верификация для пенсионеров с оккупированного Донбасса. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РБК-Украина.

По его словам, по вопросам, связанными с поездками граждан Украины с оккупированных территорий, идет дискуссия.

"По вопросу верификации… в заседании СНБО объявлен перерыв. Этот вопрос будет рассматриваться во второй части. У нас очень жаркая дискуссия", - отметил Данилов.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: