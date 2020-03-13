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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
13 марта 2020, 10:02

В Украине подтверждено два новых случая коронавируса

В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого повернулась из Италии в течение последних 14 дней, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Исследование проводила вирусологическая рефернс-лаборатория Центра общественного здоровья. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, контактные лица находятся под наблюдением медиков», – сказано в сообщении.

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