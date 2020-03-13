Для української армії зібрали понад 36 млн гривень

13 марта 2020, 11:06

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень-лютий 2020 року надходження військового збору склали 36,2 млн гривень. Це на 5,4 млн грн, або на 17,7 відс. більше надходжень січня-лютого 2019 року.

На Луганщині платники податків доволі відповідально ставляться до нарахування та сплати військового збору. Адже цей збір спрямовується на захист державного суверенітету, гарантій стабільності та зміцнення економічної безпеки України.

Нагадаємо: військовий збір запроваджено з серпня 2014 року, його ставка складає 1,5% від об’єкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування військового збору до бюджету є роботодавці, які нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.