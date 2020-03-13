Из-за коронавируса в Радомышле установят блокпосты

13 марта 2020, 12:10

В Радомышле Житомирской области, где обнаружили случай заражения коронавирусом, установят блокпосты для контроля въезда и выезда граждан с температурой. Об этом сообщил председатель Радомышльской районной государственной администрации Виктор Пулковский в эфире телеканала 112 Украина.

«Всего в городе два главных направления – это в сторону Кочерова до автомагистрали Киев-Чоп и в сторону Малина. На этих местах будут стоять посты полиции с контролем людей с температурой. В оба направления, на въезд и выезд», - сообщил Пулковский.

Также он отметил, что в Радомышль направляется руководство области. В ближайшее время должны появиться дополнительные разъяснения относительно дальнейшей ситуации в городе.

«Обеспечение всем необходимым происходит. Санитарная обработка дезсредствами тоже происходит. Нам удалось достаточно быстро среагировать на ситуацию, поэтому мой прогноз очень положительный», - добавил председатель Радомышльской РГА.