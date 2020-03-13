В Минске договорились о создании консультативного совета, ОРДЛО получат право голоса

13 марта 2020, 13:11

В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта, сообщает ZN.UA.

Документы передал в распоряжение издания источник в переговорной группе.

В протоколе отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

«Основной задачей совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», - отмечается в решении ТКГ.

Согласно тексту документа, критерии и порядок назначения членов совета определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Российской Федерацией, Федеративной Республикой Германия, Французской Республикой и ОБСЕ самостоятельно.

Кроме того, Украина, отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, Российская Федерация, Федеративная Республика Германия, Французская Республика и ОБСЕ не позднее чем за три рабочих дня до дня первого заседания Совета должны будут уведомить специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе о своих участниках заседания совета.