Кабмин ликвидировал ГАСИ

13 марта 2020, 14:37

Кабинет Министров Украины ликвидирует Государственную архитектурно-строительную инспекцию из-за коррупции в сфере строительства.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время открытого выездного заседания правительства 13 марта, передает hromadske.

«Больше всего замечаний остается при строительстве крупных объектов. Поэтому мы ликвидируем монополию в сфере градостроительства. Скажу три слова, которых ждал весь честный строительный бизнес Украины: мы ликвидируем ГАСИ», — заявил Зеленский.

По его словам, в дальнейшем процесс получения разрешений на строительство должно стать прозрачным, а вмешательство чиновников в принятие таких решений и предоставление разрешений должно стать минимальным.

Государственная архитекторно-строительная инспекция — это орган, который реализует государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, в том числе выдает разрешения на строительство, утверждает сопроводительные документы и тому подобное.

Отметим, что о ликвидации ГАСИ сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль после своего назначения. Тогда он говорил, что ГАСИ уже не будет существовать в том виде, в котором существовала ранее.

«Сейчас Государственная архитектурно-строительная инспекция — это клещ на здоровом теле строительного рынка, который заражает его коррупцией и является основным генератором коррупции. Поэтому, конечно, ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде, мы готовим реформу», — заявил Шмыгаль.