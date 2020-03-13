15 марта 2020, 14:25

С 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на пунктах пропуска из оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Исключение по возвращении на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории. Пропускать на оккупированные территории будут только для граждан, которые там проживают.

"Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ «Станица Луганская» пересекают около 15 тыс.чел. Поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем - ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано", - прокомментировал закрытие КПВВ глава области Сергей Гайдай.

Он отметил, что гражданам, которые должны были пройти верификацию в органах социальной защиты в этот период, не стоит волноваться - ее срок будет продлен. Социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут.

Также на Луганщине временному закрытию подлежат пункты пропуска в Меловом, Сиротино, Просяном и Танюшевке.