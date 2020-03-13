15 марта 2020, 20:56 МОЗ призывает украинцев оставаться дома во время карантина Министерство здравоохранения призывает украинцев оставаться дома на период карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в Telegram.

Граждан призывают к концу карантина, 3 апреля, не покидать дома. «Минздрав Украины призывает оставаться дома во время карантина», — заявили в ведомстве. Для предотвращения распространения коронавируса в Украине 11 марта Кабмин принял решение о введении трехнедельного карантина на всей территории страны. По данным Минздрава, в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Два в Черновицкой области и один, смертельный — в Житомирской. Твитнуть Загрузка... Загрузка...