МОЗ призывает украинцев оставаться дома во время карантина

Министерство здравоохранения призывает украинцев оставаться дома на период карантина из-за коронавируса.
Об этом сообщает Минздрав в Telegram.
Граждан призывают к концу карантина, 3 апреля, не покидать дома.
«Минздрав Украины призывает оставаться дома во время карантина», — заявили в ведомстве.
Для предотвращения распространения коронавируса в Украине 11 марта Кабмин принял решение о введении трехнедельного карантина на всей территории страны.
По данным Минздрава, в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Два в Черновицкой области и один, смертельный — в Житомирской.