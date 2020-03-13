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Общественное мнение
Общество
15 марта 2020, 20:56

МОЗ призывает украинцев оставаться дома во время карантина

Министерство здравоохранения призывает украинцев оставаться дома на период карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщает Минздрав в Telegram.
Граждан призывают к концу карантина, 3 апреля, не покидать дома.

«Минздрав Украины призывает оставаться дома во время карантина», — заявили в ведомстве.

Для предотвращения распространения коронавируса в Украине 11 марта Кабмин принял решение о введении трехнедельного карантина на всей территории страны.

По данным Минздрава, в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Два в Черновицкой области и один, смертельный — в Житомирской.

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