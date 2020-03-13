Пропуск через КПВВ на Донбассе ограничивается с 16 марта по 3 апреля

16 марта 2020, 09:00

Ограничения относительно пересечения контрольных пунктов въезда-выезда через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях в обоих направлениях вводится с 16 марта по 3 апреля по приказу Командующего объединенных сил, - сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Исключение относительно возвращения на подконтрольную украинскому правительству территорию делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украины территории.

Пропуск на временно оккупированную территорию - только для граждан, которые там проживают.

"Обращаем внимание, что сейчас Донецкая ОГА прилагает максимум усилий для решения вопроса об отсрочке верификации в органах социальной защиты граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие меры - работа на опережение, направленная на недопущение распространения заболеваний, вызванных Covid-19.