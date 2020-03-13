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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
16 марта 2020, 13:24

Польша приостановила внутреннее авиасообщение

Польша с 16 марта приостанавливает все внутренние авиарейсы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Polsat.

Соответствующее решение было принято премьер-министром Матеушем Моравецким, оно должно быть утверждено антикризисной командой.

"Внутренние авиарейсы будут приостановлены с сегодняшнего дня - это решение было принято премьер-министром", - сообщил глава канцелярии польского премьера Михаил Дворчик.

Отметим, по состоянию на 16 марта в Польше официально подтверждены 150 случаев коронавируса в стране.

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