Польша приостановила внутреннее авиасообщение

16 марта 2020, 13:24

Польша с 16 марта приостанавливает все внутренние авиарейсы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Polsat.

Соответствующее решение было принято премьер-министром Матеушем Моравецким, оно должно быть утверждено антикризисной командой.

"Внутренние авиарейсы будут приостановлены с сегодняшнего дня - это решение было принято премьер-министром", - сообщил глава канцелярии польского премьера Михаил Дворчик.

Отметим, по состоянию на 16 марта в Польше официально подтверждены 150 случаев коронавируса в стране.