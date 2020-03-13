Польша приостановила внутреннее авиасообщение

Польша с 16 марта приостанавливает все внутренние авиарейсы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Polsat.
Соответствующее решение было принято премьер-министром Матеушем Моравецким, оно должно быть утверждено антикризисной командой.
"Внутренние авиарейсы будут приостановлены с сегодняшнего дня - это решение было принято премьер-министром", - сообщил глава канцелярии польского премьера Михаил Дворчик.
Отметим, по состоянию на 16 марта в Польше официально подтверждены 150 случаев коронавируса в стране.