Прокуратура Луганской области ограничила доступ к зданиям и прекратила прием граждан

16 марта 2020, 16:50

Личный прием граждан временно приостановлен в прокуратуре Луганской области, передает пресс-служба ведомства.

"Сообщаем, что в соответствии с приказом Офиса Генерального прокурора №147 от 13.03.2020, с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19, на время действия карантина приостановлено проведение личного приема граждан в органах прокуратуры", - говорится в сообщении.

Доступ к административным зданиям органов прокуратуры также ограничен.

Обратиться в органы прокуратуры Луганской области в период действия карантина можно путем использования средств почтовой связи, представления электронного обращения на электронные почтовые адреса и по телефонам "горячей линии".