Украина ввела ограничения на границе

16 марта 2020, 10:32

С полуночи 16 марта Госпогранслужба временно закрывает около сотни пунктов пропуска (контроля), на еще почти полсотни пунктов пропуска временно прекращается пешеходное сообщение.

Продолжат работать пункты пропуска, в которых большая пропускная способность, сообщает пресс-служба ведомства.

«Их будет функционировать достаточное количество на границе с каждой соседней страной, для оформления, контроля и проверки граждан и транспорта в условиях ограниченного международного движения (ведь все соседние страны вводят свои ограничительные мероприятия)», - отметили в ГПСУ и напомнили, что решением СНБО гражданам Украины рекомендовано воздержаться от выезда за границу.

Также в ночь на понедельник временно запрещается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства. Исключения касаются лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание в Украине, являются супругами или детьми граждан Украины, работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей. Въезд в Украину других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством иностранных дел.

«Граждане Украины могут в любое время вернуться в Украину. СНБО рекомендует украинцам вернуться из-за границы до 17 марта, а тем, кто не успеет и не сможет самостоятельно вернуться – обращаться в посольства и консульства Украины в странах пребывания по каналам коммуникации, указанным на интернет-страницах этих дипучреждений», - подчеркнули в погранслужбе.

С 00.00 17 марта 2020 временно прекращаются регулярные международные пассажирские перевозки через все пункты пропуска (контроля) через государственную границу Украины.

Указанные ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если по ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято иное решение.

На государственной границе, в том числе во всех пунктах пропуска (как действующих, так и временно закрытых) будет нести службу достаточное количество пограничников для адекватного реагирования на возможные ситуации. Для этого осуществлено перераспределение личного состава, технических средств, средств защиты и других ресурсов. Поэтому не советуем из-за ограничений пытаться пересекать границу нелегально.