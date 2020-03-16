16 марта 2020, 17:46 В Лисичанске мужчина стрелял в магазине: ранена женщина В Лисичанске Луганской области полиция установила и задержала мужчину, который выстрелил вечером 15 марта продавцу магазина в живот. Об этом сообщила спикер областной полиции Татьяна Погукай. Инцидент произошел вчера в 18:50 в магазине "Рассвет", неизвестный мужчина в маске выстрелил из пистолета продавщице в живот и убежал. Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого. Бойцы спецподразделения КОРД задержали мужчину. Оружие изъяли, им оказался местный житель. Женщину госпитализировали в больницу. Твитнуть Загрузка... Загрузка...