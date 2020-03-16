Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Криминал / Региональные
16 марта 2020, 17:46

В Лисичанске мужчина стрелял в магазине: ранена женщина

В Лисичанске Луганской области полиция установила и задержала мужчину, который выстрелил вечером 15 марта продавцу магазина в живот.

Об этом сообщила спикер областной полиции Татьяна Погукай.

Инцидент произошел вчера в 18:50 в магазине "Рассвет", неизвестный мужчина в маске выстрелил из пистолета продавщице в живот и убежал.

Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого.

Бойцы спецподразделения КОРД задержали мужчину. Оружие изъяли, им оказался местный житель.

Женщину госпитализировали в больницу.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: