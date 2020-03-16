В Лисичанске мужчина стрелял в магазине: ранена женщина

В Лисичанске Луганской области полиция установила и задержала мужчину, который выстрелил вечером 15 марта продавцу магазина в живот.
Об этом сообщила спикер областной полиции Татьяна Погукай.
Инцидент произошел вчера в 18:50 в магазине "Рассвет", неизвестный мужчина в маске выстрелил из пистолета продавщице в живот и убежал.
Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого.
Бойцы спецподразделения КОРД задержали мужчину. Оружие изъяли, им оказался местный житель.
Женщину госпитализировали в больницу.