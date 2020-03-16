Карантин: Соцслужбы обещают помочь пожилым людям

16 марта 2020, 21:45

Одиноким пожилым людям, которые находятся на социальном обслуживании, будут предоставлены все необходимые социальные услуги.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко 16 марта 2020 на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщили ForUm’у в пресс-центре ведомства.

«Минсоцполитики уже дало соответствующие поручения органам исполнительной власти на местах по работе территориальных центров социального обслуживания населения», - отметил Музыченко.

По словам заместителя министра, работники социальных служб, в частности, окажут помощь одиноким гражданам пожилого возраста с оплатой счетов за жилищно-коммунальные услуги.