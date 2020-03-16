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Общественное мнение
Общество
16 марта 2020, 21:45

Карантин: Соцслужбы обещают помочь пожилым людям

Одиноким пожилым людям, которые находятся на социальном обслуживании, будут предоставлены все необходимые социальные услуги.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко 16 марта 2020 на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщили ForUm’у в пресс-центре ведомства.

«Минсоцполитики уже дало соответствующие поручения органам исполнительной власти на местах по работе территориальных центров социального обслуживания населения», - отметил Музыченко.

По словам заместителя министра, работники социальных служб, в частности, окажут помощь одиноким гражданам пожилого возраста с оплатой счетов за жилищно-коммунальные услуги.

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