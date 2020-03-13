В Киев прибыл борт с украинцами, эвакуированными из Италии

16 марта 2020, 10:44

В Международный аэропорт Борисполь прибыл самолет с 123 украинцами на борту, которые ранее не смогли вернуться в Украину из Италии из-за закрытия границ в связи с карантином.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского была организована доставка украинских граждан на родину самолетом авиакомпании SkyUp из итальянской Венеции (аэропорт Марко Поло).

В 22:23 15 марта спецрейсом в Киев вернулись пассажиры двух автобусов, которые ранее застряли на итальянско-словенской границе, а также те, кто изъявил желание покинуть Италию.

Все эвакуированные являются украинскими гражданами, кроме двух человек, которые имеют вид на жительство в Украине и, согласно постановлению Кабинета Министров, могут въезжать в нашу страну.

Перед посадкой в самолет в Италии все пассажиры прошли медосмотр на признаки возможного заболевания. По информации итальянской стороны, на борт были допущены только здоровые люди, без симптомов болезни.

По прибытии в Киев пассажиров также осмотрели медики.

На борту самолета находились врачи украинского Центра медицины катастроф, у которых были экспресс-тесты для диагностики на наличие коронавируса, а также бесконтактные термометры. Во время полета врачи осуществляли медико-санитарный надзор. Экипаж был обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами.

Все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции после возвращения в Украину в домашних условиях в течение 14 дней. За нарушение домашнего карантина предусмотрена ответственность.

На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19.