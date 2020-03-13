Пограничникам на КПВВ на Донбассе предлагали взятки за пропуск

16 марта 2020, 10:50

Сотрудники Государственной пограничной службы зафиксировали попытки дать взятку в трех контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе за пропуск через линию разграничения. В рамках карантина из-за коронавируса в Украине КПВВ с понедельника не работают, передает пресс-служба ГПСУ.

При этом утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/20; "Марьинка" - 0/15; "Новотроицкое" - 0/0; "Гнутово" - 0/10.

"Вчера в КПВВ "Новотроицкое", "Майорское" и "Марьинка" пограничники зафиксировали шесть попыток предоставления неправомерной выгоды. Граждане Украины предлагали за деньги способствовать беспрепятственному пересечению линии разграничения. От таких предложений пограничники отказались и по данным фактам сообщили сотрудникам Нацполиции", - указано в сообщении.