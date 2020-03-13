Платники Луганщини перерахували до бюджету понад 500 млн грн ЄСВ

16 марта 2020, 11:01

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні-лютому 2020 року підприємства та підприємці Луганщини сплатили до бюджету 502,3 млн грн млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Серед основних джерел надходжень єдиного соцвнеску – нарахування і сплата ЄСВ роботодавцями із заробітних плат найманих працівників, від виплат грошового забезпечення військовослужбовцям, а також від фізичних осіб-підприємців, членів фермерських господарств та самозайнятих осіб.

У територіальному розрізі найбільш значні суми надійшли від платників, зареєстрованих у м. Сєвєродонецьку – 181,7 млн грн та у м. Лисичанську – 114 млн гривень.

Нагадаємо, єдиний внесок автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених.