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Общественное мнение
Общество
16 марта 2020, 11:29

Коронавирус в Украине: стали известны детали о двух последних случаях

Жители Черновицкой области, у которых выявили коронавирус, были госпитализированы еще на прошлой неделе. Об этом говорится в Facebook Черновицкой областной государственной администрации.

Сообщается, что пациенты были госпитализированы с подозрением на коронавирус еще 6 и 13 марта.

"С того времени находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы и получают надлежащую медицинскую помощь. Больные изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами", - говорится в сообщении.

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