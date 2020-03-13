Коронавирус в Украине: стали известны детали о двух последних случаях

Жители Черновицкой области, у которых выявили коронавирус, были госпитализированы еще на прошлой неделе. Об этом говорится в Facebook Черновицкой областной государственной администрации.
Сообщается, что пациенты были госпитализированы с подозрением на коронавирус еще 6 и 13 марта.
"С того времени находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы и получают надлежащую медицинскую помощь. Больные изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами", - говорится в сообщении.