Разумков анонсировал внеочередное заседание Рады для принятия закона по борьбе с коронавирусом

16 марта 2020, 11:35

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для принятия закона по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня на заседании согласительного совета парламента, - передает "ОстроВ".

"В ближайшее время нам нужно будет провести внеочередное заседание Верховной Рады Украины, где рассмотреть законопроект, который будет в ближайшее время предложен для рассмотрения на этом пленарном заседании. Он связан с вопросами, которые напрямую помогают разным ветвям власти в урегулировании вопросов по борьбе с коронавирусом. Там целый комплекс мер", - сообщил он.